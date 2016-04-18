صور.. توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الفرنسي في مجال تنفيذ مشروعات النقل الحضري للركاب

صرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل انه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الفرنسي اثناء زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة حيث تم توقيع عقود واتفاقيات في مجال تنفيذ مشروعات لخدمة حركة الركاب في القاهرة الكبرى والاسكندرية.

حيث شملت الاتفاقيات التي تم توقيعها عقد تنفيذ الأعمال المدنية والتشطيبات للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وذلك بقيمة 6.8 مليار جنيه اضافة الى 440 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 10.8 مليار جنيه مع شركة فينسي الفرنسية وتوقيع عقد استشاري الاشراف لذات المرحلة بقيمة 365 مليون جنيه تقريبا اضافة الى 21 مليون يورو تقريبا بما يعادل حوالي 556.86 مليون جنيه مصري مع المكتب الاستشاري سيسترا.

واشار الي أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث والتي تمتد من العتبة مروراً بمنطقة ماسبيرو وميدان الكيت كات حتى إمبابة شمالاً وجامعة القاهرة جنوباً مروراً بشارع جامعة الدول العربية سوف تخدم مناطق وسط العاصمة وجزيرة الزمالك إضافة إلي مناطق إمبابة وبولاق التى تعتبر من أكثر المناطق إزدحاما بالسكان وتصل إلى جامعة القاهرة , وسوف يتم الانتهاء من تنفيذها على ثلاث مراحل على مدار ستة سنوات .

وكذلك توقيع اتفاقية لتمويل تطوير خط ترام الاسكندرية بمبلغ 100 مليون يورو حيث أن تطوير ترام الرمل بالإسكندرية سوف يساهم فى حل مشكلة النقل بالمناطق ذات الكثافة العالية بطول مدينة الاسكندرية من الشرق إلى الغرب بواقع حوالى 25 محطة على طول المسارالذى يبلغ حوالى 13.70 كم من ميدان فيكتوريا حتى محطة الرمل وإمتداداً حتى ميدان المنشية وذلك لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين بتلك المناطق التى تعانى من الكثافات العالية مشيرا الي قيام وكالة التنمية الفرنسية بالتنسيق مع بنوك اخري في شأن باقي التمويل وقدرة 300 مليون يورو .

وأكد الوزير أن تطوير ترام هليوبوليس بتمويل قدرة 80 مليون يورو وسوف يساهم بقدر كبير فى حل مشكلة النقل على طول مساره وفى المناطق التى يمر بها خاصة منطقة مصر الجديدة التى أصبحت شوارعها لا تتسع لحجم حركة المرور السطحى إضافة إلى تكدس أعداد كبيرة من السيارات وشغلها لمساحات كبيره من الشوارع علما بان هناك تمويل اضافي قدرة 220 مليون يورو سوف يتم تدبيرها من بنوك اوروبية.

واوضح وزير النقل عقب توقيع هذه العقود والاتفاقيات ان وزارة النقل لا تألو جهدا في ايجاد الحلول لمشاكل النقل باقليم القاهرة الكبرى والمدن الكبرى المزدحمة والتي تعاني من صعوبات المرور السطحي وذلك بايجاد حلول بديلة من خلال النقل المكهرب الذي يقلل الوقت ويعمل على تقليل تلوث الهواء بنسبة كبيرة.

وأشار الدكتور جلال سعيد بأن العقود والإتفاقيات التي تم توقيعها اليوم سوف تخدم ما لا يقل عن 20 مليون نسمه من سكان القاهرة الكبرى والاسكندرية .