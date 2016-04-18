ماذا يجمع بين جيجي حديد والتركي شاتاي أولوسوي؟

عمان- سميرة حسنين

أنهى النجم التركي شاتاي أولوسوي الشهير بأمير في (فريحة) وبيمان في (مد جزر) تصوير إعلان تلفزيوني فوتغرافي مصور مع التوب موديل العالمية تايلور ماري هيل من وكالة (فكتوريا سيكريت) العالمية لصالح ماركة (colins) للجينز التركية إثر تعاقده معها ليكون وجهها الإعلامي في عام 2016 مقابل أجر قدره (مليون و800) ألف ليرة تركية أي ما يوازي (700) ألف دولار أمريكي.

وجاء تصويره هذا الإعلان مع التوب موديل تايلور ماري بعد إخفاقه في استقدام التوب موديل العالمية الفلسطينية الأصل الشقراء جيجي حديد التي طلب بالإسم أن تكون شريكته بالحملة الإعلامية للماركة حيث تم الإتصال بها فعلاً،والتفاوض معها. إلا أن إصرارها على تقاضي أجر مرتفع جداً حال دون الإتفاق معها،وعندما أخفقت الشركة بإقناعها في التعاقد معها بأجر أقل ومقبول ومنطقي استبدلتها بالتوب موديل تايلور ماري هيل الشهيرة بلقب (ملاك فكتوريا سيكريت) التي حلت شريكة شاتاي أولوسوي في إعلاناته التلفزيونية والفوتغرافية.

وقد صوّر الثنائي الإعلاني فيلمهما في أجمل مناطق مدينة بودروم الساحلية فوق وتحت الماء مستمتعين بأجواء البحر المنعشة والشمس الدافئة في مضيق البوسفور.

وستتم مواجهة ساخنة إعلامياً بين ماركتين تركيتين للجينز من خلال وجهيهما الإعلاميين الممثل كريم بورسين الشهير بكرم سفير ماركة (مافي- MAVi) للجينز إلى جانب حبيبته الممثلة ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم،وشاتاي أولوسوي الشهير بأمير سفير ماركة (كولينز- colins) للجينز التي تسعى لمنافسة (مافي ) بقوة عبر أكثر النجوم الشباب شعبية في تركيا بين أوساط الشباب: شاتاي أولوسوي.

وبدأت الحملة تؤكل ثمارها حيث حسّن شاتاي أولوسوي بعد انتشار إعلاناته برفقة تايلور المبيعات من الأسابيع الأولى في تركيا.