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الرقابة تؤكد توقعات "سيدتي نت" وتجبر فنانات"اللي اختشوا ماتوا"على الاحتشام

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الإثنين 18-04-2016 14:35

مثلما توقع "سيدتي نت" أن يكون القائمون على فيلم"اللي اختشوا ماتوا"للفنانة غادة عبد الرازق قد تلقوا أوامر رقابية بتغطية سيقان الفنانات على الملصق الإعلاني للفيلم فاتضح أنه بالفعل حدث حيث اضطر مصور الملصق شريف قمر أن يغطي سيقان الفنانات بـ الدخان بعدما أبدت الرقابة على المصنفات الفنية اعتراضها على منظر الملصق.
وكان "سيدتي نت" قد نشر أمس خبراً يفيد بتغيير الملصق الإعلاني للفيلم الذي نشرته عبير صبري على "الفيسبوك" تظهر فيه سيقان الفنانات عارية فيما نشرت غادة ملصقاً مغايراً وأظهر سيقانهنّ بعدما تغطت.
الفيلم ينتظر عرضه قريباً ويشارك في بطولته غادة عبد الرازق وعبير صبري وسلوى خطاب وهيدي كرم ومروة عبد المنعم وإخراج إسماعيل فاروق.

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سيدتي