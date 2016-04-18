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بالفيديو: برادلي كوبر يغالب دموعه أثناء ذكرِه والده

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الإثنين 18-04-2016 14:29

يبدو أنّ الممثل العالمي برادلي كوبر Bradley Cooper لم يتخطَّ حزنه على والده حتى بعد مرور 5 أعوام على وفاته.

فأثناء حفل افتتاح مؤسسة "باركر" لعلاج السرطان بالخلايا الجذعية، الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس، لم يستطع النجم البالغ من العمر 41 عاماً تمالك نفسه، وهو يلقي كلمته، وحين ذكر والده الذي توفي بعد صراع مع سرطان الرئة، ففضحته الدموع المحبوسة في عينيه.

وقال برادلي: "والدي توفّي عام 2011 بعد صراع مع سرطان الرئة، وكنت محظوظاً حينها، لأنني استطعت أن أوقف جميع أعمالي من أجل الاهتمام به والتركيز معه".

وتابع القول: "أنا أعلم تماماً ما هي الأمور التى يواجهها مريض السرطان وما العقبات التي تقف في طريقه إلى الشفاء، من قلة المال أو سوء الحالة النفسية بسسب الآثار الجانبية للدواء؛ لذا أتمنّى أن يتوفر لكلّ مريض سرطان الأموال والظروف التي تساعده على الشفاء، وأتمنى ألا يعاني أيّ شخص على وجه الأرض من هذا المرض الخبيث".

يذكر أن العديد من نجوم العالم حضروا حفل افتتاح مؤسسة "باركر" مثل: Katy Perry وOrlando Bloom وTom Hanks، بالإضافة إلى Sean Penn.

 

 

 

 

 

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