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حصرياً...تفاصيل رفض سعد لمجرد الظهور في مقلب رامز جلال

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الإثنين 18-04-2016 14:43

بعد انتشار أخبار عن رفض المطرب المغربي سعد لمجرد الظهور كضيف مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب"رامز يلعب بالنار"المفترض عرضه في شهر رمضان القادم، كشفت مديرة أعمال سعد لمجرد إيمان الخميسي لـ"سيدتي نت" تفاصيل ما حدث قائلة إنها هي التي رفضت مشاركة سعد في برنامج لا تعلم عنه شيئاً على الإطلاق ولا تعرف المعدين وهي اتفقت مع سعد منذ بداية معرفتهما على أن يكون ظهوره في برامج معروفة وتعرف القائمين عليها تحسباً لأي موقف وخوفاً من ظهور سعد بشكل غير لائق.
وأضافت إيمان قائلة إن سعد أيد رفضها للبرنامج لثقته الشديدة فيها ولم يعترض على الإطلاق على الرغم من المبلغ المادي الكبير الذي عرض على سعد للظهور في هذا البرنامج.

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سيدتي