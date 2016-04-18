زينة تتنازل عن حقوقها المادية لـ "تخلع" أحمد عز

انعقدت بمحكمة الأسرة أولى جلسات قضية الخلع التي أقامتها الفنانة زينة ضد أحمد عز ولم يحضر أي من الإثنين وحضر فقط محامي زينة السيد معتز الدكر.

وتأجلت الجلسة إلى يوم 29 من شهر مايو المقبل ومن الضروري أن تحضر زينة هذا اليوم حتى تقدم تنازلاً مكتوباً إلى المحكمة عن كافة حقوقها المادية من أحمد عز حتى تستطيع أن تحصل على الحكم بالخلع.

وكانت زينة قد سبق وحصلت على حكم بنسب توأميها عز الدين وزين الدين إلى أحمد عز.

هذا وعلى الجانب الآخر فلا تزال تواصل زينة تصوير دورها في مسلسل"أزمة نسب"لعرضه على الشاشة في شهر رمضان القادم.