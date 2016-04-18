بالصور: لوبيتا نيونجو ترتدي الحجاب في شوارع نيويورك

ارتدت الممثلة الشهيرة لوبيتا نيونجو Lupita Nyong'o الحجاب أثناء توجّهها إلى ستوديوهات ABC لتصوير حوار مع برنامج Good Morning America.

والتقطت كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة البالغة من العمر 33 عاماً وهي تتنقل في شوارع نيويورك مرتدية فستاتاً أسود مزيّناً بالورود، إضافة إلى معطف أبيض طويل، بينما وضعت شالاً أسود على رأسها، فبدا حجاباً حقيقياً.

يُشار إلى أنّ نيونجو تروّج حالياً لآخر أفلامها The Jungle Book، وهو فيلم "أنيميشن"، حقّق في أول عرض له بالسينما الأمريكية 4 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يتصدّر البوكس أوفيس لهذا الأسبوع.