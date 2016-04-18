أغنية تايلور سويفت تتخطى الـ 6 ملايين مشاهدة في أيام

تمكنت أغنية النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift من حصد نسبة مشاهدة كبيرة جداً بعد أيام من طرحها، إذ تخطّت الأغنية الجديدة، التي تحمل عنوان "New Romantics"، عتبة الـ6 ملايين مشاهدة، في غضون 3 أيام من طرحها.

يُشار إلى أنّ الفيديو كليب الخاص بالأغنية هو عبارة عن مقاطع من حفلات تايلور سويفت ولحظات مميّزة جمعتها مع جمهورها من جولتها العالمية الخاصة بالألبوم الأخير "1989".

يُذكر أنّ النجمة تايلور سويفت كانت هي الرابحة الأكبر في حفل توزيع جوائز 2016 iHeartRadio Music Awards ، حيث نالت 4 جوائز.