بطل مسلسل "نوايا" حسين المهدي:لهذا السبب طردني والدي من المنزل

إثر نجاح دوره بشكل لافت في مسلسل "نوايا" التقى "سيدتي نت" مؤخراً الفنان حسين المهدي في دردشة أفشى خلالها عن سبب طرد والده له من المنزل بسبب المسلسل وعن تجربته بالعمل مع الفنانة سعاد عبدالله وغيرها من الأمور:

سعاد عبدالله: هذا سر نجاح مسلسل "نوايا"

وعن تفاصيل دوره في العمل ردّ بطل مسلسل "نوايا" حسين المهدي قائلاً: «والدي طردني من المنزل بسبب رفضي الإفصاح عن تفاصيل دوري بعد سؤاله المتكرر لي، إذ أنه يحرص على متابعة أحداث المسلسل الذي يتم عرضه يومياً على قناة «أم بي سي»، ولما يئس من عدم جوابي له قام بطردي من البيت (يضحك). وكانت الفنانة سعاد عبدالله تصرّ منذ بداية التصوير على عدم إفصاح الفنانين المشاركين عن شخصياتهم بالتفصيل حتى لأفراد أسرهم، حتى يحقق العمل عنصر المفاجأة والتشويق للمشاهد».

واختتم المهدي حديثه موجهاً الشكر للفنانة سعاد عبدالله على الثقة التي منحته إياها لتجسيد شخصية «راكان» التي يؤديها بالعمل وما يحصده من أصداء إيجابية لدى الجمهور، «إضافة إلى تعاوني الأول مع المبدع منير الزعبي لإبراز ما بداخلي من طاقات فنية وتقديمي إلى الجمهور بشكل وصورة مختلفين. وأنا أكنّ له كل الاحترام والتقدير».

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