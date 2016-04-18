الأهلي لـ في الجول: نتجه للموافقة على مواجهة روما وديا في الإمارات

قال عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة بالأهلي إن ناديه يتجه للموافقة بالفعل على مواجهة روما الإيطالي وديا، وهو نفس ما أكده مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

وكان الأهلي قد تلقى عرضا لمواجهة فريق العاصمة الإيطالية وديا خلال الشهر المقبل.

وأوضح زيزو لـFilGoal.com "نوافق من حيث المبدأ على خوض مباراة ودية ضد روما".

وعن موعد المباراة ضد الفريق الذي يلعب له المصري محمد صلاح قال عبد الحفيظ "لن يتحدد ميعاد بعد، سنحدده على حسب الفراغات في جدول الدوري".

وفي الآن نفسه أكد زيزو أن دولة الإمارات ستستضيف اللقاء الودي حال إقامته، ولكن لم يتحدد الملعب الذي سيستضيفه حتى الآن.

يذكر أن الأهلي وروما قد تقابلا وديا في عام 2002 وانتهت بفوز الأهلي 2-1، بأهداف إبراهيم سعيد وإفيلينيو.

كما نقابلا عام 2008 وفاز روما 3-0.

ومن المنتظر أن يتوقف الدوري نهاية شهر مايو المقبل نظرا لبداية معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة تنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم 4 يوليو.