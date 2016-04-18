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إيطاليا : غرق المئات في كارثة جديدة للاجئين

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إيطاليا : غرق المئات في كارثة جديدة للاجئين إيطاليا : غرق المئات في كارثة جديدة للاجئين

لاجئين (أرشيفية)

قال الرئيس الإيطالي، سيرغيو ماتاريلا، اليوم الإثنين إن “المئات لقوا حتفهم فيما يبدو في مأساة جديدة تقع للمهاجرين في البحر المتوسط”.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة في وقت سابق من اليوم الاثنين أن “هناك ما يصل إلى 400 ضحية جراء انقلاب قارب بالقرب من السواحل المصرية، لدى محاولتهم الإبحار إلى أوروبا”، نقلاً عن رويترز.

وقال ماتاريلا متحدثاً في مراسم منح جائزة في روما إن “أوروبا بحاجة إلى التأمل من جديد أمام مأساة أخرى في البحر المتوسط مات فيها على ما يبدو المئات”، ولم يدل بالمزيد من التفاصيل.

وأشار خفر السواحل الإيطالي في وقت سابق اليوم إلى أنه” ليس لديه معلومات بشأن تلك الكارثة”.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، اليوم الإثنين، تقارير عن وفاة الكثير من المهاجرين في المياه الإقليمية المصرية. وأضاف أنه في انتظار المزيد من التفاصيل.

وأضاف للصحفيين “المؤكد هو أننا نواجه مرة أخرى مأساة في البحر المتوسط، بعد عام بالضبط من المأساة التي وقعت في المياه الليبية”، في إشارة إلى وفاة مئات المهاجرين قبالة ليبيا في أبريل(نيسان) عام 2015. وقال: “هذا سبب قوي آخر لكي تلزم أوروبا نفسها بعدم بناء أسوار”.

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