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فيلم في الجول - حازم إمام وعبد الستار ووليد الفراج يحكون قصة ' بالراحة يا حازم '

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فيلم في الجول - حازم إمام وعبد الستار ووليد الفراج يحكون قصة ' بالراحة يا حازم ' فيلم في الجول - حازم إمام وعبد الستار ووليد الفراج يحكون قصة ' بالراحة يا حازم '

دخل حازم إمام بطولة كأس القارات 1999 مع منتخب في أفضل حالاته، وانتظر الجميع التأهل في مواجهة بعد تعادلين مع بوليفيا والمكسيك.

لكن ما حدث أن منتخب مصر خسر من السعودية بنتيجة ثقيلة 5-1، ليودع البطولة من الدور الأول.

رحلة حازم إمام مليئة بالحكايات الرائعة.. والآن نحن مع حكاية تألق الإمبراطور في كأس القارات والذي دفع الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج إلى طلب شيء غريب منه.

يحكي الفراج " المصري عام 1999 كان في أفضل حالاته".

"كان منتخب مصر يضم عددا من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ويقود الفريق محمود الجوهري. كان المشهد مرعبا حقيقة".

"قلت لحازم إمام قبل المباراة (بالراحة علينا)، قلت له راوغ مرة أو اثنتين لكن ليس أكثر".

هنا ننتقل إلى حازم إمام الذي يحكي كواليس المباراة الغريبة.

يقول حازم: "كنت أشارك في كل المباريات في هذه الفترة مع فريقي دي جرافشاب، وكنت في أقوى حالاتي والناس باتت تعرفني في هولندا. ولذلك كان لدي ثقة كبيرة في نفسي عندما انضممت لمنتخب مصر".

"لعبنا ضد المكسيك قبل مواجهة السعودية، وأدينا مباراة عالمية".

"دخلنا المباراة وفي اعتقادنا أن الفوز على السعودية ينتظرنا بعد التعادل مع المكسيك التي هزمتهم بالخمسة".

"لكن ما حدث أننا استقبلنا هدفا ثم طرد الحكم منا لاعبين".

وطرد الحكم عبد الستار صبري أولا في الدقيقة 28، ثم حازم إمام في الدقيقة 35 لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للسعودية.

ولم ينس عبد الستار غضبه من الحكم حتى اليوم، ليقول: "منذ متى يخرج حازم إمام وعبد الستار صبري مطرودين من الملعب؟".

وأتم هاني رمزي "الحكم بصراحة ظلمنا".

رحلة حازم إمام مليئة بالحكايات الرائعة.. هل تعلم أن رفيق عمره هشام حنفي حاول ضمه للأهلي وهو في الـ15 من عمره؟

لهذا، وفي اليوم الأول من عام جديد في عمر رائع للثعلب الصغير حازم إمام، يقدم FilGoal.com فيلما من إنتاج شركة 7 Sports center.

نتحدث عن رحلة الإمبراطور على لسان 28 بطلا في حياة رمز الزمالك.

شاهد الفيلم عبر Youtube:

شاهد الفيديو عبر تطبيق FilGoal

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فيديو اليوم السابع

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