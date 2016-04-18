الأهلي لـ في الجول: أنقذنا أنفسنا من مصير برشلونة بعد الفوز على الزمالك

يرى محمد عبد العظيم المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن الفريق الأحمر تعلم من درس تراجع برشلونة في الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة 11 نقطة في 4 مباريات متتالية في الليجا، لتصبح صدارته في خطورة حيث يتعادل في رصيد النقاط مع أتليتكو مدريد ومتفوقا بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد.

وقال عظيمة لـFilGoal.com: "الأهلي عانى من ظروف مشابهة لما يمر به برشلونة حاليا، عندما تراجعنا بعد الفوز على الزمالك".

وأوضح "تقلص وقتها فارق النقاط مع الزمالك من 9 نقاط إلى 3 فقط بسبب سلسلة التعادلات التي مر بها الأهلي، ولكننا أنقذنا أنفسنا سريعا".

وفاز الأهلي على الزمالك في قمة الدور الأول من الدوري 2-0، قبل التعادل مع طلائع الجيش والمصري البورسعيدي وغزل المحلة.

وأضاف عظيمة "الآن لن نقع في فخ برشلونة ولن نسمح بنزيف جديد للنقاط".

وأتم "سنعمل على تحقيق الفوز في مبارياتنا المتبقية للحفاظ على صدارة الدوري".

ويتصدر الأهلي الدوري الممتاز حاليا برصيد 53 نقطة بفارق 11 نقطة عن الزمالك الوصيف قبل 11 جولة من نهاية المسابقة.