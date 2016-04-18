بدء موسم حصاد القمح بالإسماعيلية بمساحة 45 ألف فدان

أعلن الدكتور السيد خليل مبارك مدير عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية، أنه تم بدء موسم الحصاد لمحصول القمح لهذا العام، لمساحة إجمالية قدرها 45 ألف فدان بدائرة المحافظة وتوابعها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>بدء تسليم قطع أراضى مخصصة للمنتفعين بمشروع "قرية الأمل" فى الإسماعيلية
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وأضاف مدير عام الزراعة، فى تصريحات صحفية، أنه جار الانتهاء من توريد محصول بنجر السكر للموسم الشتوى بمساحة 6 آلاف فدان، وأنه تم توفير تقاوى المحاصيل الصيفية التى تشمل (الذرة والأرز والقطن) بجميع الجمعيات الزراعية بدائرة المحافظة.
>بدء تسليم قطع أراضى مخصصة للمنتفعين بمشروع "قرية الأمل" فى الإسماعيلية
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