نصائح العناية بالملابس البيض

لغسيل الملابس البيض المتسخة واستعادة لونها الناصع، اتبعي النصائح الآتية:

- افصلي الملابس البيض عن تلك الملوّنة أو المزيّنة بالرسوم أو الزخارف، مع الحرص على غسلها على حرارة مرتفعة.

- ضعي الملابس البيض الباهتة في الغسّالة، وأضيفي حبوب "الأسبيرين" إلى مسحوق الغسيل لاستعادة لونها الأبيض الناصع.

5 حيل فعالة في التدبير

- انقعي الملابس البيض في مزيج مكوّن من الماء الدافئ المضاف إليه مقدار من "بيكربونات الصودا" لليلة، وذلك لإستعادة لونها الأبيض.

- أضيفي كوباً من الخل الأبيض إلى دورة الغسيل للحصول على ملابس بيض ناصعة.

- ادعكي أماكن البقع بصابون عادي، وانقعي القطع في ماء فاتر مضاف إليه القليل من مسحوق الغسيل لمدة ساعتين، قبل وضعها في الغسالة.

- جفّفي الملابس البيض في الشمس، بعد نفضها جيداً.

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