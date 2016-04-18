نصائح العناية بالملابس البيض
الإثنين 18-04-2016 16:56
لغسيل الملابس البيض المتسخة واستعادة لونها الناصع، اتبعي النصائح الآتية:
- افصلي الملابس البيض عن تلك الملوّنة أو المزيّنة بالرسوم أو الزخارف، مع الحرص على غسلها على حرارة مرتفعة.
- ضعي الملابس البيض الباهتة في الغسّالة، وأضيفي حبوب "الأسبيرين" إلى مسحوق الغسيل لاستعادة لونها الأبيض الناصع.
5 حيل فعالة في التدبير
- انقعي الملابس البيض في مزيج مكوّن من الماء الدافئ المضاف إليه مقدار من "بيكربونات الصودا" لليلة، وذلك لإستعادة لونها الأبيض.
- أضيفي كوباً من الخل الأبيض إلى دورة الغسيل للحصول على ملابس بيض ناصعة.
- ادعكي أماكن البقع بصابون عادي، وانقعي القطع في ماء فاتر مضاف إليه القليل من مسحوق الغسيل لمدة ساعتين، قبل وضعها في الغسالة.
- جفّفي الملابس البيض في الشمس، بعد نفضها جيداً.
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