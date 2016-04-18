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حبس 3 إخوانيين لتورطهم فى إثارة الشغب بـ"تعيين الحدود" وضبط وإحضار 19 آخرين

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حبس 3 إخوانيين لتورطهم فى إثارة الشغب بـ"تعيين الحدود" وضبط وإحضار 19 آخرين حبس 3 إخوانيين لتورطهم فى إثارة الشغب بـ"تعيين الحدود" وضبط وإحضار 19 آخرين
أمر المستشار محمد خليل مدير نيابة الصف، بحبس 3 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ألقى القبض عليهم أثناء التظاهر الجمعة الماضية اعتراضًا على اتفاقية تعيين الحدود، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وإثارة الشغب، والتحريض على العنف، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، والانضمام لجماعة إرهابية.

وكشفت التحقيقات، أن عددًا من أعضاء جماعة الإخوان خرجوا فى تظاهرة يوم الجمعة الماضية، وقاموا بقطع الطريق وعقب تفريقهم تم تقديم محضر تحريات بهوية عدد منهم، فأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار 22 شخصًا، وألقت قوات الأمن القبض على 3 منهم، وبعرضهم على النيابة العامة أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم.

ووردت التحريات باشتراكهم فى المظاهرة، فوجهت لهم النيابة تهمتى خرق قانون التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية.


>نيابة قصر النيل تأمر بحبس 25 متهما بالتظاهر ضد اتفاقية تعيين الحدود 4 أيام

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