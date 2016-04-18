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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال

 بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان  أعرب فيها عن خالص تعازيه  ومواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم كيشو جنوب غرب اليابان وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين . كما أعرب سموه عن صادق مواساته لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن تتمكن اليابان سريعا من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية  .

   كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى جلالة إمبراطور اليابان .

   كما بعث سموهم برقيات تعزية مماثلة إلى معالي شينزو آبيه رئيس الوزراء الياباني في ضحايا الزلزال .

 

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