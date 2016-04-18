رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس الإكوادور في ضحايا الزلزال

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تعزية ومواساة إلى فخامة رفاييل كوريا رئيس الإكوادور أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته في ضحايا الزلزال الذي ضرب الإكوادور امس .

كما أعرب سموه عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنى للمصابين سرعة الشفاء وان تتجاوز الاكوادور اثار هذه الكارثة الطبيعية سريعا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة رفاييل كوريا .