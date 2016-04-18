مترو دبي يستقطب 50 مليوناً والترام مليون راكب خلال الربع الأول من 2016

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن مترو دبي، بخطيه الأحمر والأخضر، تمكّن خلال الربع الأول من العام الجاري، من تحقيق معدلات مرتفعة في عدد مرتاديه مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي 2015، حيث استقطب 49 مليونا و913 ألفا و698 راكبا ، فيما بلغ عدد مرتادي ترام دبي خلال الربع الأول من العام الجاري ما يقارب مليوناً و338 ألفاً و601 راكب.

وقال السيد عبد المحسن ابراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: إن هذا الارتفاع في مرتادي مترو وترام دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2016، ما هو إلا مؤشر ملموس على أن هاتين الوسيلتين تمكنتا من استحواذ اهتمام المقيمين والزوّار من خلال جعلها الوسيلة الأساسية في التنقل داخل إمارة دبي، كونها تجمع ما بين السهولة والمتعة والترفيه والأمان في الوصول إلى مختلف المناطق سواء التجارية والسكنية بالإمارة.

وأضاف: نسعى في هيئة الطرق والمواصلات وبشكل مستمر إلى تقديم العديد من المبادرات وتطوير الخدمات التي تسهم في إسعاد الناس، واستقطاب الجمهور من أجل استخدام وسائل النقل الجماعي بشكل عام ، والمترو والترام على وجه الخصوص.

وأوضح، أن عدد ركّاب الخط الأحمر خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 31 مليوناً و835 ألفاً و78 راكباً، في حين بلغ عدد ركّاب الخط الأخضر 18 مليوناً و 78 ألفا و620 راكباً، مشيرا إلى أن محطة الرقة بالخط الأحمر تصدرت معدلات الركاب بمليونين و65 ألفا و201 راكب، فيما جاءت محطة الاتحاد في المرتبة الثانية بمعدل مليون و972 ألفاً و811 راكبا، واحتلت محطة برج خليفة/ دبي مول المركز الثالث بمعدل مليون و972 ألفاً و261 راكبا.

وأضاف عبد المحسن: فيما يتعلق بالخط الأخضر لمترو دبي فقد تصدرت محطة الفهيدي المركز الأول بعدد ركّاب وصل إلى مليونين و50 ألفا و237 راكباً، تليها محطة بني ياس بمليون و649 ألفاً و229 راكباً، وكان المركز الثالث من نصيب محطة الاستاد بمعدل مليون و469 ألفاً و831 راكباً.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، أن عدد مرتادي ترام دبي بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري مليوناً و 338 ألفاً و 601 راكب، واحتلت محطة مرسى دبي المرتبة الأولى بعدد ركاب وصل إلى 425 ألفاً و71 راكباً، تلتها محطة أبراج شاطئ جميرا (1) بـ 163 ألفاً و56 راكباً، فيما احتلت محطة أبراج شاطئ جميرا (2) المركز الثالث بعدد ركّاب بلغ 152 ألفاً و987 راكباً.

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