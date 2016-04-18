محمد بن راشد يشهد تخريج الدفعة الـ35 من طلبة جامعة الإمارات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " حفل تخريج الدفعة الـ / 35 / من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين.

وشهد الحفل التي أقيم في مقر الجامعة الجديد قبل ظهر اليوم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة اعلام دبي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي و معالي محمد عمران الشامسي رئيس كليات التقنية العليا.

كما حضر الاحتفال عدد من الشيوخ والمسؤولين وأولياء أمور الخريجين البالغ عددهم / 466 / خريجا من مختلف الكليات.