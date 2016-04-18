بالفيديو.. خالد عكاشة : قتل وتعذيب (ريجيني) كان هدفه إثارة القضية وليست جريمة جنائية عادية

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن جريمة قتل وتعذيب (ريجيني) كان الهدف منها هو إثارة القضية وتحريض العالم ضد مصر، وليست جريمة جنائية عادية، مشدداً على أن مصر وشعبها وحكومتها يرفضون هذه الجريمة رفضاً كاملاً.

وأضاف “عكاشة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على فضائيه الحياة 2، تقديم الإعلامي شريف بركات، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي أكد أن هناك أصوات مصرية خرجت تحاول إلصاق تهمة قتل ريجيني بأجهزة الأمن المصرية، مما جعل البرلمان الأوروبي، يتخذ موقفاً معادياً لمصر في القضية.

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