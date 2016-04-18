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أزمة بمطار القاهرة بسبب حقائب نائب المستشارة الألمانية

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أزمة بمطار القاهرة بسبب حقائب نائب المستشارة الألمانية أزمة بمطار القاهرة بسبب حقائب نائب المستشارة الألمانية

زيجمار جابريل، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة (أرشيفية)

كادت أزمة دبلوماسية تحدث باستراحة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي بسبب رفض طاقم حراسة “زيجمار جابريل” نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة , وضع حقائب الوزير علي جهاز كشف الحقائب أثناء إنهاء إجراءات سفره علي رأس الوفد الألماني بعد زيارته للقاهرة استغرقت 3 أيام , وكان في ودعهم المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار فوجئ الرائد حسين النجدي مشرف تامين استراحة كبار الزوار بطاقم حراسة الوزير الألماني يحاول الصعود إلي الطائرة ومعه 3 حقائب دون وضعها علي جهاز كشف الحقائب بالصالة , علي الفور رفض الضابط صعودهم للطائرة وطلبهم بوضع الحقائب , رفض طاقم الحراسة في بداية الأمر معللا أنها طائرة خاصة , وتم استدعاء مدير مكتب الخارجية بالمطار الذي أكد عدم وجود أي خطابات رسمية تمنع وضع الحقائب علي الجهاز , تدخل المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية واللواء أيمن عبد الفتاح مدير تامين المطار وتم إبلاغ مسئولو السفارة الألمانية وطاقم حراسة الوزير الذي امتثل للتعليمات , وقام بوضع الحقائب علي الجهاز , وتم إنهاء إجراءات سفرهم باستراحة كبار الزوار وغادر الوفد الألماني الذي يضم 120 راكبا علي طائرة خاصة.

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