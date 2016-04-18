أزمة بمطار القاهرة بسبب حقائب نائب المستشارة الألمانية

كادت أزمة دبلوماسية تحدث باستراحة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي بسبب رفض طاقم حراسة “زيجمار جابريل” نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة , وضع حقائب الوزير علي جهاز كشف الحقائب أثناء إنهاء إجراءات سفره علي رأس الوفد الألماني بعد زيارته للقاهرة استغرقت 3 أيام , وكان في ودعهم المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار فوجئ الرائد حسين النجدي مشرف تامين استراحة كبار الزوار بطاقم حراسة الوزير الألماني يحاول الصعود إلي الطائرة ومعه 3 حقائب دون وضعها علي جهاز كشف الحقائب بالصالة , علي الفور رفض الضابط صعودهم للطائرة وطلبهم بوضع الحقائب , رفض طاقم الحراسة في بداية الأمر معللا أنها طائرة خاصة , وتم استدعاء مدير مكتب الخارجية بالمطار الذي أكد عدم وجود أي خطابات رسمية تمنع وضع الحقائب علي الجهاز , تدخل المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية واللواء أيمن عبد الفتاح مدير تامين المطار وتم إبلاغ مسئولو السفارة الألمانية وطاقم حراسة الوزير الذي امتثل للتعليمات , وقام بوضع الحقائب علي الجهاز , وتم إنهاء إجراءات سفرهم باستراحة كبار الزوار وغادر الوفد الألماني الذي يضم 120 راكبا علي طائرة خاصة.