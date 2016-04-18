بعثة يانج أفريكانز تصل القاهرة إستعداداً لمواجهة الأهلي

وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين بعثة فريق يانج أفريكانز التنزاني إستعداداً لمباراة الأهلي المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء فى اياب دور الـ16 لبطولة إفريقيا .

وسافرت البعثة فور وصولها إلى الأسكندرية .

واشار الموقع الرسمي للأهلي، ان الفريق التنزانى سيخوض مرانه اليوم في السابعة مساء في الحديقة الخاصة بفندق الإقامة على أن يخوض مرانه الرئيسى غداً الثلاثاء فى السابعة والنصف مساءاً على ستاد الجيش ببرج العرب وفقاً للائحة حيث تنص اللائحة على أحقية الفريق الضيف بالتدريب مرة واحدة على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها.

وكان الأهلي قد تعادل مع يانج أفريكانز 1-1 في مباراة الذهاب .