بيللجريني: تأثرنا سلبا بعدما علم اللاعبون أنني راحل

يرى مانويل بلليجريني مدرب مانشستر سيتي أن الإعلان المبكر عن تولي جوسيب جوارديولا قيادة الفريق الموسم المقبل أثر بالسلب على الأداء

وكان مانشستر سيتي قد أعلن في شهر فبراير الماضي عن تولي "بيب" مهمة تريب الفريق بدء من الموسم المقبل خلفا لمانويل بلليجريني.

وصرح المدرب التشيلي لصحيفة (دايلي ميرور) الإنجليزية "هناك أسباب مختلفة حول خسارتنا مباريات مهمة في شهر فبراير الماضي ضد ليستر سيتي وتوتنام، مباراتان لم تسمحا لنا المنافسة على اللقب".

وتابع "أنا محبط للغاية لأننا لم نتوقع أبدا أن نسخر هاتين المباراتين، لكن هناك الكثير من الأشياء حدثت بطريقة غريبة".

وأضاف "في بداية شهر فبراير كانت هناك أخبارا عن تولي مدرب جديد للمهمة، ولاعبون لن يستمروا معنا في الموسم المقبل. أشياء كثيرة شتت اللاعبين".

كما استطرد "خسرنا على ملعبنا، لكن حاليا استعدنا حالة الاستقرار وأنا سعيد جدا بالطريقة التي نلعب بها في المباريات الأخيرة".

واستدرك "ليس من السهل على اللاعبين أن يقرأوا في الصحف ما سيحدث في الموسم المقبل. جميعهم سيرحل، ولاعبون أخرون سينضمون. ليس من السهل عليهم التركيز في مثل تلك الأجواء".

واختتم "أعتقد أن أهم ما تمتلكه التشكيلة الحالية هو الشخصية وعدم الاستسلام، سنستمر بنفس الطريقة، وأنا واثق إن استمر الفريق على نفس المنوال أننا سنصل لنهائي دوري أبطال أوروبا".

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي المتصدر، كما سيواجه الأزرق السماوي فريق ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.