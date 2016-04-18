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بالوتيللي: لا أريد العودة إلى ليفربول

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بالوتيللي: لا أريد العودة إلى ليفربول بالوتيللي: لا أريد العودة إلى ليفربول

أبدى ماريو بالوتيللي مهاجم ميلان رغبته في البقاء مع فريقه المعار إليه وعدم العودة إلى ليفربول لأنه لا يشعر بالسعادة معه، ويرغب في إثبات نفسه للبقاء مع الفريق الإيطالي.

وكان ماريو قد انضم إلى ليفربول في صيف 2014 قادما من ميلان بمبلغ 16 مليون جنيه استرليني، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب مع الفريق الإنجليزي ليعار إلى ميلان في الصيف الماضي.

وصرح بالوتيلي عقب الفوز على سامبدوريا بالدوري "ما أريده حقا هو البقاء مع ميلان".

وأضاف "لم أكن سعيدا مع ليفربول، لا أريد العودة إليه، قدمت مستوى جيدا في أخر مباراتين لي مع ميلان وأرغب في إثبات نفسي في المباريات الـ6 المقبلة".

واختتم "أشعر أنني في حالة جيدة بدنيا وأنني بخير، بالإضافة إلى أن ميلان لديهم الأموال".

وشارك بالوتيللي هذا الموسم في 19 مباراة مع ميلان بكل المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

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