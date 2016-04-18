على عبد العال: مؤسسات الدولة تتعرض لهجمة شرسة.. والجيش لا يعرف بيع الوطن

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مؤسسات الدولة تتعرض لهجمة سرشة بدأت بالإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطالت الجيش الوطنى الذى أنقذ الدولة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الاثنين، والمخصصة لاستكمال مناقشة برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، أن الجيش والمخابرات لديهم عقيدة ثابتة، ولا يمكن فى يوم من الأيام أن يبيعوا الوطن أو ذرة من هذه الأرض.

وتسأل مستنكراً: " كيف يساء للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وضع روحه على كتفه فى 30 يونيو".. واستقبل أعضاء مجلس النواب كلمة رئيس البرلمان بالتصفيق وقوفًا لمدة دقيقة، حتى أن الدكتور على عبد العال، وقف أيضا قاطعًا كلمته.

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