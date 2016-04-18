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البشير: التحفظات المصرية حول سد النهضة تم تجاوزها

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البشير: التحفظات المصرية حول سد النهضة تم تجاوزها البشير: التحفظات المصرية حول سد النهضة تم تجاوزها
قال الرئيس السودانى عمر البشير إن لمشروع (سد النهضة) الإثيوبى إيجابيات تغطى على السلبيات، وفيه مصلحة كبيرة لإثيوبيا والسودان، مضيفا أنه تم تجاوز تحفظات المصرية حول السد، من خلال اللقاءات العديدة التى جمعت بين الدول الثلاث.

وأوضح المركز السودانى للخدمات الصحفية، أن البشير أكد فى حوار مع التلفزيون الإثيوبى فى مدينة بحر دار، وجود تعاون مشترك بين بلاده وإثيوبيا فى مكافحة الإرهاب، ممثلا فى الجماعات المتطرفة والحركات المسلحة.

وأوضح أن الحشود، خلال لقاءاته الجماهيرية فى إقليم دارفور غربى البلاد أخيرا، كانت دليلا واضحا على استتباب الأمن، ورفض مواطنى الإقليم لأى تدخلات خارجية فى الشأن السودانى.

وقال المركز السودانى للخدمات الصحفية، إن البشير شدد على دور الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، برئاسة الرئيس الجنوب أفريقى السابق ثابو أمبيكى، لإقناع الحركات المسلحة لوضع السلاح، واللحاق بالحوار الوطنى الجارى منذ مدة فى السودان.

وأشار إلى ما تم التوصل إليه بين الزعماء الأفارقة خلال مؤتمرات القمة الأفريقية، بضرورة التخلص من التدخلات الخارجية فى شئون القارة. وقال البشير إن الدول الأفريقية اتفقت على وقف أى عقوبات اقتصادية على حكومات وشعوب القارة.

ودعا المشير عمر البشير رئيس الجمهورية القادة الأفارقة إلى التعاون والتكاتف لحل القضايا التى تواجه القارة دون الاعتماد على الخارج الذى يحمل أجندته المشروطة التى لا تلبى طموحات ومصالح أفريقيا.


>رئيس السودان:علاقتنا بدول الجوار تقوم على الإخاء واحترام السيادة الوطنية
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مصر 365

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