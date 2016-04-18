ضبط 4 إرهابيين جدد ضمن خلية كرداسة المتورطين فى تفجير سيارات الشرطة

أفاد مصدر أمنى بالجيزة، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 4 عناصر إرهابية جدد متورطين فى تنفيذ عدد من التفجيرات وزرع عبوات ناسفة لاستهداف الأمن بأكتوبر وكرداسة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة.

وأكد المصدر، أن المتهم المضبوط بتخزين عبوات وقنابل داخل مشتل والده، أرشد عن باقى أفراد الخلية، واستهدفتهم قوة أمنية من قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، وتبين أن تلك العناصر تقيم بمناطق كرداسة وناهيا وكفر حكيم، وأنهم تعرفوا على بعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتطورت العلاقة فى المشاركة بعدد من التظاهرات الإخوانية بكرداسة، وتبين أن تلك العناصر نفذت عدة وقائع تستهدف الارتكازات الأمنية بشارع منطق الهرم، وفيصل وكرداسة وأكتوبر.

تحرر محضر للمتهمين، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها للوصول لباقى أفراد الخلية، والبالغ عددهم 30 عنصرًا إرهابيًا، وتولت النيابة التحقيقات.

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