«العليا للانتخابات» : إعلان نتيجة الجولة الأولى في دائرة عكاشة غداً

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي أيمن عباس، في بيان لها اليوم الإثنين، عن انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية.

وقال البيان إن 1587 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في 12 دولة عربية أجنبية هي السعودية ولبنان والكويت والإمارات والأردن وعمان والسودان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، وباقي الدول لم يصوت فيها أحد

وأضاف البيان أنه بعد تلقي اللجنة العليا للانتخابات الحصر العددي لأصوات المصريين في الخارج وفي الداخل والفصل في التظلمات، سوف تعلن النتيجة غداً الثلاثاء الساعة السابعة مساءً في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات وفقا للجدول الزمني المحدد لهذه الانتخابات.

يذكر أن دائرة “طلخا – نبروه” يمثلها 3 نواب في البرلمان هم فؤاد البدراوي، وبسام فليفل، وهما من مركز نبروه، بالإضافة إلى المقعد الثالث الذي تجري الانتخابات عليه.