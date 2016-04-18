نشوب حريق بالبوص الخاص بمصنع الأخشاب بالمنطقة الصناعية غرب طهطا فى سوهاج

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد بـ8 سيارات إطفاء إلى المنطقة الصناعية بغرب طهطا، من أجل السيطرة على حريق هائل نشب منذ قليل فى كميات كبيرة من البوص الخاص بتصنيع الأثاث بالمصنع.

وبلغت الخسائر الأولية للحريق تفحم 2 ماكينة لفرم البوص وكميات كبيرة من البوص المعد للتصنيع، ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من إحدى المكينتين ولا توجد خسائر بشرية حتى الآن.

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