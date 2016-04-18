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الأهرامات تستقبل المصريين والأجانب مجانًا احتفالًا باليوم العالمي للتراث

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الأهرامات تستقبل المصريين والأجانب مجانًا احتفالًا باليوم العالمي للتراث الأهرامات تستقبل المصريين والأجانب مجانًا احتفالًا باليوم العالمي للتراث

أكد مدير عام منطقة آثار الهرم الدكتور حسين عبد البصير استعداد المنطقة لاستقبال جميع المصريين والأجانب بالمجان اليوم الاثنين، احتفالا باليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد العناني وزير الآثار بفتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف بالمجان احتفالا بهذا اليوم.

 

وأشار عبد البصير – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة للتشجيع على زيارة مختلف المناطق الأثرية ونشر الوعي بأهميتها وقيمتها، مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية، وأوضح أنه من المقرر أن تشهد منطقة آثار الهرم إقبالا مكثفا من الجمهور لزيارة كافة المواقع الأثرية بها.
> وأوضح أنه سيتم تنظيم معرض للحرف التراثية تقيمه وزارة التجارة والصناعة أمام الهرم الأكبر “خوفو”، يتم خلاله عرض نماذج لوحدات إنتاجية مختلفة في إطار خطتها لتعليم الحرف التراثية والحفاظ عليها.
> ومن جهة أخرى، لفت عبد البصير إلى أن زيجمار جابريل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد والطاقة، أكد عمق العلاقات بين وألمانيا وذلك خلال حفل العشاء الذي نظمته أمس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في أحد الفنادق المطلة على الأهرامات، عقب زيارته والوفد الألماني المرافق له، للمنطقة الأثرية، مشيرا إلى أنه تم إضاءة الأهرامات من الساعة التاسعة وحتى العاشرة مساء أمس.
> وأضاف أن نائب المستشارة الألمانية قد أعرب عن سعادته وفخره بتواجده في أهم منطقة أثرية في العالم والتي تعد من عجائب الدنيا السبع، موضحا أنه حضر الحفل وزير التجارة والصناعة ووزير السياحة ومحافظ الجيزة ورئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير والجالية الألمانية في مصر وحوالى 150 من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان الذين يزورون مصر حاليا.

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