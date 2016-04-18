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ضبط ثلاجة مواد غذائية بأرض اللواء تعرض لحوما منتهية الصلاحية

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ضبط ثلاجة مواد غذائية بأرض اللواء تعرض لحوما منتهية الصلاحية ضبط ثلاجة مواد غذائية بأرض اللواء تعرض لحوما منتهية الصلاحية
فى إطار توجيهات اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة باستمرارية، ومتابعة الحملات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة للمواطنين، والتفتيش المستمر على أماكن بيع وتخزين اللحوم والدواجن، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وقام حى العجوزة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بشن حملة على مراكز وأماكن بيع وتخزين اللحوم بدائرة الحى، وقد أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة، بمنطقة أرض اللواء لحفظ وتجميد لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى تم التحفظ عليها، كما تم ضبط استيكرات مزورة لتركيبها على المنتجات لإيهام المستهلك بأنها سارية.

وشدد المحافظ فى تقرير تلقاه من رئيس حى العجوزة، على ضرورة مداومة تلك الحملات بصفة مستمرة مشيرا إلى أن الصحة والسلامة العامة للمواطنين من شروط الأمن الغذائى والوقاية خير من العلاج، خاصةً أن تلك المضبوطات تؤثر على صحة المواطنين وتزيد من حالات التردد على المستشفيات.

فيما قال اللواء أحمد عبد الرحيم رئيس حى العجوزة: تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى مديرية الطب البيطرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن الثلاجة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

فى نفس الإطار قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم ضبط 75 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ببولاق الدكرور وتم ضبط بكرة لختم اللحوم بمادة حمراء.

بالصور.. ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة
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