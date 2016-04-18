تقرير – فيرجسون يستسلم.. ويوافق على خلافة مورينيو لفان جال

يبدو أن السير أليكس فيرجسون قد اعترف أخيرا بخطأه حسب عدة تقارير في إنجلترا أشارت إلى أنه منح مانشستر يونايتد الضوء الأخضر للتعاقد مع جوزيه مورينيو.

وحسب تقرير نشره موقع (مانشستر إيفنينينج نيوز) فإن أفضل مدرب في تاريخ الشياطين الحمر يرى أنه لابد من رحيل لويس فان جال المدير الفني الحالي للفريق وأن أفضل من يخلفه هو مورينيو.

وكان فيرجسون يضغط من أجل أن يتولى ريان جيجز مساعد لويس فان جال الحالي وأسطورة النادي مهمة تدريب الفريق، لكن يبدو أن السير قد استسلم أخيرا ورشح مورينيو لتولي المهمة.

وأشار الموقع إلى أن جيجز قد هدد بالرحيل عن مانشستر يونايتد في حالة عدم توليه مهمة تدريب الفريق بدء من الموسم المقبل إذا قررت الإدارة الإطاحة بفان جال.

ويتبقى في عقد المدرب الهولندي عاما وحيدا، وقدم موسما سيئا للغاية إذ أن الفريق ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة.

وكان السير قد اختار ديفيد مويس لخلافته في مانشستر يونايتد خلال موسم 2013-2014، لكن الأخير فشل في مهمته ليرحل ويتولى لويس فان جال المهمة.