ضبط 3 مدرسين لاتهامهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف» في قنا

مراسل – ONA:

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، (3) مدرسين بتهمة “الانضمام لجماعة الإخوان الأرهابية، والدعوة للنحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة” بمركز أبوتشت بقنا.

وكانت قوات الأمن بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني بقنا، بحسب بيانٍ، اليوم الإثنين، قد ألقت القبض على كل من” أحمد.ع، محمد.ح، وعماد. ع”، مدرسين، ومقيمين بمركز أبوتشت، بتهمة ” الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة للتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة”.

وتبين أن المتهم الأخير، هارب من تنفيذ حكمٍ قضائي بالسجن لمدة عام في قضية حيازة منشورات، وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.