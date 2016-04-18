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بالصور.. البرلمان يحيل سمير غطاس إلى لجنة خاصة للتحقيق معه لإهانته المجلس

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بالصور.. البرلمان يحيل سمير غطاس إلى لجنة خاصة للتحقيق معه لإهانته المجلس بالصور.. البرلمان يحيل سمير غطاس إلى لجنة خاصة للتحقيق معه لإهانته المجلس
قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إحالة النائب سمير غطاس إلى لجنة خاصة للتحقيق معه عما بدر منه داخل الجلسة، من أفعال تمثل إهانة وإساءة للمجلس.

وقال "عبد العال": "سأتخذ الإجراءات التأديبية طبقا للائحة لأى عضو يتحدث بدون إذن بطريقة لا تليق بالمجلس، والإجراءات ستطبق على الجميع، وبالأخص من يتحدث بدون إذن، وأى عضو يسىء للمجلس فى أى وسيلة إعلامية فى الصحافة أو الإعلام سنتخذ ضده الإجراءات اللازمة".

وقال "عبد العال": "هذا العضو دأب على إهانة المجلس سواء داخل القاعة أو خارج القاعة، والمجلس إذا يشجب هذا الإجراء من العضو، وسيخذ إجراءً بإحالته للجنة القيم"، وبعد ذلك تراجع، وقال: "طالما أن لجنة القيم لم تشكل بعد هل توافقون على إحالته للجنة خاصة، وصدر قرار المجلس بالموافقة".

طرد سمير غطاس من مجلس النواب (1)

طرد سمير غطاس من مجلس النواب (2)

طرد سمير غطاس من مجلس النواب (3)

طرد سمير غطاس من مجلس النواب (4)

طرد سمير غطاس من مجلس النواب (5)

طرد سمير غطاس من مجلس النواب (6)

طرد سمير غطاس من مجلس النواب (7)


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