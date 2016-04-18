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برلمان ليبيا يصوت على منح الثقة وحكومة الوفاق تتسلم مقراتها الرسمية بطرابلس

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برلمان ليبيا يصوت على منح الثقة وحكومة الوفاق تتسلم مقراتها الرسمية بطرابلس برلمان ليبيا يصوت على منح الثقة وحكومة الوفاق تتسلم مقراتها الرسمية بطرابلس

>تتسلم حكومة الوفاق الوطنى الليبية الاثنين المقار الرسمية لثلاث وزارات فى طرابلس، وذلك للمرة الاولى منذ دخولها العاصمة وبدء عملها من قاعدتها البحرية، فيما يعقد البرلمان المعترف به جلسة مرتقبة للتصويت على منحها الثقة.

فى هذا الوقت، وصل الى طرابلس وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند فى زيارة دعم للحكومة قبيل اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع الاوروبيين مساء اليوم لبحث طبيعة المساندة التى ستقدمها دولهم لحكومة الوفاق والية تطبيقها.

ونشر موقع البرلمان فى طبرق (شرق) على موقعه جدول اعمال جلسة اليوم الذى يشمل بندين اولهما التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق وتعديل الدستور لتضمينه اتفاق السلام الموقع فى ديسمبر.

اما البند الثانى فينص على مناقشة اصدار بيان بشان "رفض العقوبات المزمع ايقاعها على رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) من بعض الاطراف الدولية"، فى اشارة الى العقوبات الاوروبية ضد صالح على خلفية اتهامه بعرقلة التصويت على .
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مصر 365

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