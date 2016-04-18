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سفير كازاخستان يتفقد ميناء سفاجا البحري لتعزير التعاون الاقتصادي والتجاري

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سفير كازاخستان يتفقد ميناء سفاجا البحري لتعزير التعاون الاقتصادي والتجاري سفير كازاخستان يتفقد ميناء سفاجا البحري لتعزير التعاون الاقتصادي والتجاري

ميناء سفاجا البحري – أرشيفية

يتفقد اليوم الإثنين، سفير كازاخستان لدى القاهرة، “بيريك آرين”، ميناء سفاجا البحري، حسبما أفاد مراسلنا.

ويرافق سفير كازاخستان، اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، للتعرف على إمكانيات الميناء اللوجستية، والبحرية، حيث تُعد كازاخستان من الدول المصدرة للقمح إلى .

كما تأتي الزيارة لمنافشة مدى إمكانية استخدام الميناء في مجالات التعاون البحري بين البلدين، تنفيذًا للاتفاقيات التي تمت خلال زيارة الرئيس لكازاخستان، فضلًا عن تعزيز التعاون التجاري، الاقتصادي، الثقافي، الإنساني، وزيادة التبادل التجاري الذي يبلغ حاليًا 50 مليون دولار بنهاية عام 2015.

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