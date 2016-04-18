«الصحة»: إنخفاض معدل وفيات الأمهات لعام ٢٠١٥

مراسل«ONA»:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، نجاح الوزارة في خفض معدل وفيات الأمهات عام 2015 مقارنة بعام 2014 ، حيث وصل معدل الإنخفاض إلى 49 أم لكل 100 ألف مولود حي في عام 2015 ، مقابل 51,8 أم لكل 100 ألف مولود حي عام 2014.

وأكد الوزير في بيان صحفي، اليوم الاثنين ، أن الوزارة تعطي إهتماماً بالغاً لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للأمهات، بحيث لا تقتصرعلى العلاج فقط، بل تبدأ بالتوعية والتنوير وتعزيز الصحة والوقاية، لما لذلك من مردود يتمثل في مستوى مرتفع من الحالة الصحية والوعي الصحي، وبما يؤدي إلى زيادة قدرة الأم على رعاية صحتها وصحة أطفالها ورعاية أسرتها بصفة عامة، والمشاركة الإيجابية في زيادة الإنتاج والتنمية الشاملة للمجتمع ككل.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بهذا الإنخفاض أصبحت نسبة إنخفاض معدل وفيات الأمهات من عام 1992 إلى عام 2015 «71.8%» لتكون مصر على وشك تحقيق الهدف الإنمائي الخامس من الأهداف الإنمائية، وخفض معدل وفيات الأمهات بمقدار 75% عما كانت عليه عام 1992 «174 سيدة لكل مائة ألف مولود حي» .

وأشار الدكتورهشام عبد الرؤوف مساعد الوزير للرعاية الصحية، إلى أن الوزارة تطبق نظام ترصد وفيات الأمهات الذي تقوم به الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، والذي يعد نظاماً رائداً على مستوى العالم العربي والأفريقي، وذلك للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوفاة، ووضع الخطط اللازمة لتلافي تكرارها، حيث أن وفاة أم يعتبر كارثة على الأسرة وعلى المجتمع، فبدلاً من أن تكون الولادة مناسبة سعيدة تتحول في بعض الأحيان إلى مأساة بوفاة الأم .

وأضاف، أن الوزارة تبذل الكثير من الجهود والأنشطة من أجل النهوض بصحة المرأة، وأنها أطلقت في فبراير 2014 خطة للإسراع في وتيرة خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال بالتعاون مع الهيئات الدولية، حتى تتمكن مصر من تحقيق الهدفين الرابع والخامس للألفية الثالثة، ويتم توفير خدمات رعاية الأم أثناء الحمل، وتوفير خدمات التوليد الآمن، وإنشاء نظام لترصد حالات وفيات الأمهات على المستوى القومي، وتنشيط خدمات رعاية الأم أثناء فترة النفاس، بالإضافة إلى تطبيق البرنامج القومي لرعاية ما قبل الزواج، وإرشاد وتوعية المجتمع لمشاكل المرأة الصحية والبرامج المتوفرة لعلاجها.

وقد تبين أن أهم أسباب وفيات الأمهات لعام 2015 ، كانت نزيف ما حول الولادة «بنسبة %26,5 من الوفيات يليه إضطرابات ضغط الدم بنسبة 21,7» ، كما أثبتت نتائج الترصد وجود تباين في معدلات وفيات الأمهات بين المحافظات وبعضها، حيث حققت محافظات البحر الأحمر وبورسعيد وجنوب سيناء أقل نسب وفيات « 10 ،20 ،30 » لكل 100 ألف مولود حي على التوالي، في حين حققت محافظات أسيوط والقاهرة والسويس نسب أعلى من وفيات الأمهات« 66 ، 70 ، 77 » لكل 100 ألف مولود حي على التوالي.

يذكرأن، نسبة تغطية الحوامل بخدمات رعاية الأمومة والطفولة إرتفعت من 39% عام 1995 إلى 90% عام 2014 ، كما زادت نسبة الولادة بمعرفة الفريق الصحي المدرب من 46% عام 1995 إلى 92% عام 2014 ، كما زادت أيضاً نسبة الولادات بمؤسسات صحية من 32% عام 1995 إلى 87% عام 2014 ، وذلك وفقا للمسح الصحي السكاني.