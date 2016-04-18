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غدا.. بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة بنها

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غدا.. بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة بنها غدا.. بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة بنها
قال الدكتور عزت الخياط، مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة بنها، إن امتحانات التعليم المفتوح سوف تبدأ غدا الثلاثاء بمختلف كليات جامعة بنها، حيث يؤدى 33 ألف طالب وطالبة الامتحانات نهاية العام.

وأشار الخياط إلى أن الامتحانات سوف تبدأ غدا بكلية الحقوق، ويؤدى فيها 7 آلاف طالب وطالبة، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من تجهيز الخيام وأعمال الملاحظة والمراقبة، وكذلك غرف الكنترولات، مضيفا أن امتحانات التعليم المفتوح بكلية التجارة سوف تبدأ يوم 4 من شهر مايو المقبل.


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