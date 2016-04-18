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جامعة كفر الشيخ تناقش مشكلة الزيادة السكانية فى مصر

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جامعة كفر الشيخ تناقش مشكلة الزيادة السكانية فى مصر جامعة كفر الشيخ تناقش مشكلة الزيادة السكانية فى مصر
عقدت كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ اليوم، ندوة تعليمية تحت عنوان "إدارة مشكلة الزيادة السكانية فى ..طبيعة المشكلة..نتائجها..الحلول المقترحة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن رئيس جامعة تحدث عن أسباب الزيادة السكانية ومنها "انتشار الأمية وخاصة بين المرأة بسبب العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر من الدول الغنية بمصادرها الطبيعية وتحتل موقع جغرافى فى ملتقى قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وأنه يمكن الاستفادة من الثراوت البشرية من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد والموقع الجغرافى.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية المرتفعة ومعدلات تنمية لاتتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة تظهر المشكلة، وأن التحديات التى تواجه الدولة داخليا وخارجيا تعتبر من أسباب عدم تناسب معدلات التنمية مع معدلات الزيادة السكانية.

وأكد رئيس الجامعة، أن المشكلة السكانية تؤثرعلي العملية الأقتصادية وعلى التنمية وعلى دخل الأسرة والزيادة السكانية تؤدى إلى التعدى على الأراضى وانتشار البطالة لدى الشباب، وأنه علينا الاستفادة من البحوث العلمية فى مجالات الصناعة والزراعة والثروة السمكية من أجل بناء الاقتصاد والتنمية، ونقل التقنيات الحديثة فى المجالات المختلفة.

وأشار "القمرى" إلى ضرورة الأقتداء بالتجربة الصينية التى لجأت إلى إستغلال عدد سكانها الكبير فى الصناعة والعمل، وأن أحد العوامل الرئيسية التى استخدمها الصينين فى حل أزمة الانفجار السكانى كانت التنمية الاقتصادية، من خلال خطط تهدف إلى تأمين الغذاء وتحقيق الرفاهية، عن طريق من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية لرفع مستوى الانتاجية، كما لجأت إلى إعمار المناطق الخالية وإستغلال الثروات الجديدة بها، بالإضافة إلى التنمية البشرية وتحسين الصحة وتطوير التعليم.

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مصر 365

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