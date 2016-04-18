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بالصور.. محافظ السويس يشارك باحتفالية مركز شباب المدينة بيوم اليتيم

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بالصور.. محافظ السويس يشارك باحتفالية مركز شباب المدينة بيوم اليتيم بالصور.. محافظ السويس يشارك باحتفالية مركز شباب المدينة بيوم اليتيم
حضر اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس الاحتفالية السنوية بيوم اليتيم بمركز شباب المدينة بحى الأربعين بحضور جمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة ومحمد عجمى رئيس حى الأربعين.

وحسب بيان المحافظة قدمت فرقة الفنون الشعبية بالسويس بقيادة خالد كمال عدة فقرات فنية ثم رقصة التنورة للفنان أحمد بطشة وعروض للكاراتية بمركز الشباب، وفقرة أكاديمية الملك لكرة القدم بقيادة صابر محمد.

وقام المحافظ بتكريم الكابتن الملك بمنحه درع المحافظة تكريما لجهوده فى مجال الرياضة سنوات طويلة وأيضا تم تكريم عددا من أبناء المركز بمنحهم ميدالية المحافظة وتقديم هدايا لأسر الأيتام بالمركز.

حضرالاحتفالية كل من الكابتن كمال فريد الملك والسيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة ودكتور لطفى عبد السميع مدير عام الصحة وسعيد محمد ومحمد سعد وكيلى مديرية الشباب والرياضة وأعضاء مجلس الإدارة بمركز شباب المدينة والقيادات الشبابية والتنفيذية.

اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس الاحتفالية السنوي (1)

اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس الاحتفالية السنوي (2)

اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس الاحتفالية السنوي (3)

اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس الاحتفالية السنوي (4)

اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس الاحتفالية السنوي (5)

اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس الاحتفالية السنوي (6)

اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس الاحتفالية السنوي (7)
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