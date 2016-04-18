«العليا للانتخابات» : إعلان نتيجة الجولة الأولى في دائرة عكاشة غدًا

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي أيمن عباس، في بيان لها اليوم الاثنين، انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرة طلخا ونبروة بمحافظة الدقهلية.

وقال البيان إن 1587 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في 12 دولة عربية أجنبية هي السعودية، ولبنان، والكويت، والإمارات، والأردن، وعمان، والسودان، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان، مضيفًا أن باقي الدول لم يصوت فيها أحد.

وأكد البيان أنه بعد تلقي اللجنة العليا للانتخابات الحصر العددي لأصوات المصريين في الخارج وفي الداخل والفصل في التظلمات، تعلن النتيجة غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات وفقًا للجدول الزمني المحدد لهذه الانتخابات.