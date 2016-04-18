مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم سيارتين بقنا

مراسل – ONA:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية دندرة بمركز قنا.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، بحسب بيانٍ، قد تلقى إخطارًا بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى أجرة ميكروباص، ما أسفر عن حالة وفاة، ومصابين بمركز قنا.

وكشفت التحريات عن أن الحادث وقع نتيجة إختلال عجلة القيادة بإحدى السيارتين، ما أدى إلى مصرع المدعو “عبد الرحمن. ع”، وإصابة 8 أخرين بكسور وكدمات.

وتم نقل الجثة، والمصابين لمستشفى قنا العام، لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.