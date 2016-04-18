مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية

جدد مستوطنون يهود الاثنين، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بفلسطين من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت مصادر مقدسية أن حراس المسجد الأقصى ومصلين تصدوا للمقتحمين بهتافات التكبير وأحبطوا محاولة أحد المستوطنين اليهود أداء طقوس تلمودية فى منطقة باب الرحمة فى المسجد الأقصى المبارك، وتمكنوا من طرده وتسليمه لشرطة الاحتلال والتى أخرجته من المكان.

تأتى اقتحامات اليوم فى ظل تصاعد الدعوات التى تطلقها منظمات الهيكل المزعوم لأنصارها بضرورة المشاركة الواسعة فى اقتحامات المسجد الأقصى تمهيدا لعيد الفصح اليهودى الذى يبدأ يوم الجمعة المقبل.

>