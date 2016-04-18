رياك مشار يرجئ عودته إلى جوبا لأسباب لوجيستية

أعلن المتحدث باسم زعيم المتمردين فى جنوب السودان رياك مشار إرجاء عودة الأخير إلى جوبا لأسباب لوجيستية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أنه كان من المقرر أن يعود مشار إلى جوبا اليوم الاثنين لاستعادة منصبه كنائب للرئيس والذى شغله خلال الفترة بين عامى 2011 و2013.

تأتى عودة مشار إلى عاصمة بلاده التى غادرها إثر اندلاع النزاع فى العام 2013، حيث لجأ للعيش بين إثيوبيا، ومناطق تواجد قواته بأعالى النيل، حيث قاد حربا ضد حكومة سلفاكير التى وقع معها معاهدة سلام فى أغسطس الماضى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبموجب اتفاق السلام الموقع فى 26 أغسطس 2015، عاد 1370 جنديا وشرطيا متمردا إلى جوبا لضمان سلامة مشار الذى يعود لتشكيل حكومة انتقالية مع منافسه الرئيس سيلفا كير.

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