وزير الإسكان يقرر إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها ، برئاسة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانية .

وعضوية كل من: نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للبحوث والدراسات والتخطيط العمرانى ليشغل منصب نائب رئيس اللجنة، ونائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتخطيط والتنمية العمرانية مقررا للجنة، ورئيس الإدارة المركزية لتخطيط هياكل البنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ورئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وممثل من الدرجة الممتازة أو العالية يرشحة الوزير أو رئيس الجهة التابع لها.

وذلك من الجهات التالية، وزارة التنمية المحلية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة لمشروعات التعمية والتنمية الزراعية، وجهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة، وجهاز شئون البيئة، وجهزا بناء وتنمية القرية المصرية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والمحافظة المختصة ، بالإضافة لثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى مجال التخطيط والتنمية يصدر بترشيحهم قرار من رئيس اللجنة.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة باعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية وتوابعها من عزب وكفور ونجوع، ودراسة ومراجعة مقترحات الحدود الإدارية للمدن "كردونات المدن"، الواردة من المحافظات.

فيما تنص المداة الثالثة، فى حال غياب رئيس اللجنة يقوم النائب برئاسة اللجنة، فيما تنص المادة السادسة على أنه يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من المتخصصين فى أداء مهامها.

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