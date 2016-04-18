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فرنسوا هولاند: مستعدون لوضع تكنولوجيا بلادنا تحت تصرف شركائنا فى مصر

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فرنسوا هولاند: مستعدون لوضع تكنولوجيا بلادنا تحت تصرف شركائنا فى مصر فرنسوا هولاند: مستعدون لوضع تكنولوجيا بلادنا تحت تصرف شركائنا فى مصر
أعرب الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، عن استعداد بلاده لوضع التكنولوجيا تحت تصرف المصرية.

وأضاف الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، خلال المنتدى الاقتصادى المصرى الفرنسى، أن التكنولوجيا تعتبر هى الورقة الرابحة لتنمية بلدا ما قائلا "نحن على استعداد لوضع التكنولوجيا لخدمة .

وأكد الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، أن العمل بين فرنسا ومصر يساهم فى التقارب بين أوروبا والشرق الاوسط إضافة إلى الجوانب الأمنية، موضحا أن المصريين ينظرون إلى فرنسا بشكل يجعلها تشعر بالفخر والفرنسيين ينظرون إلى المصريين بثقة لا تضعف، قائلا "عاشت مصر وفرنسا".

وأشار الرئيس الفرنسى، إلى أن الإرهاب يضرب دول المنطقة وأيضا دول أوروبا، مؤكدا أن عليهم جميعا مسئوليات مشتركة، لافتا إلى أن الشرق الأوسط لا يستطيع وحده حل الأزمات التى تمر به، وعليهم جميعا أن يعلموا ذلك.


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مصر 365

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