أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الكالسيوم وفيتامين "د" لا يزيدان خطر الإصابة بأمراض القلب

Google+ Print
دراسة: الكالسيوم وفيتامين "د" لا يزيدان خطر الإصابة بأمراض القلب دراسة: الكالسيوم وفيتامين "د" لا يزيدان خطر الإصابة بأمراض القلب
أكدت دراسة طبية أن تناول مكملات الكالسيوم مصحوبة بجرعات من فيتامين "د" أو بدونها، لا تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بخلاف ما كان معتقدا فى السابق.

واستندت الدراسة الصادرة عن جامعة "ساوثامبتون" على تحليل بيانات أكثر من 502,664 رجل وسيدة تراوحت أعمارهم مابين 40 – 69 عاما، حيث تناول نحو 34,406 شخص مكملات غذائية للكالسيوم، ونحو 20,004 شخص تناولوا مكملات غذائية لفيتامين "د"، فى حين جمع 10,406 شخص بين النوعين.

ولم يجد الباحثون صلة بين استخدام مكملات الكالسيوم ودخول المستشفيات المرتبط بمرض نقص تروية القلب (مثل النوبات القلبية)، والأوعية الدموية.


>- فوائد مذهلة لكبسولة الطماطم.. تعزز الخصوبة وتكافح أمراض القلب والسرطان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365