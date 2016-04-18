دراسة: الكالسيوم وفيتامين "د" لا يزيدان خطر الإصابة بأمراض القلب

أكدت دراسة طبية أن تناول مكملات الكالسيوم مصحوبة بجرعات من فيتامين "د" أو بدونها، لا تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بخلاف ما كان معتقدا فى السابق.

واستندت الدراسة الصادرة عن جامعة "ساوثامبتون" على تحليل بيانات أكثر من 502,664 رجل وسيدة تراوحت أعمارهم مابين 40 – 69 عاما، حيث تناول نحو 34,406 شخص مكملات غذائية للكالسيوم، ونحو 20,004 شخص تناولوا مكملات غذائية لفيتامين "د"، فى حين جمع 10,406 شخص بين النوعين.

ولم يجد الباحثون صلة بين استخدام مكملات الكالسيوم ودخول المستشفيات المرتبط بمرض نقص تروية القلب (مثل النوبات القلبية)، والأوعية الدموية.

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