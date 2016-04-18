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بالصور.. تنفيذ 206 مشروعًا خلال عام لتوفير 294 فرصة عمل في المنيا

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إحدى مشروعات "مشروعك"

إحدى مشروعات “مشروعك”

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن تنفيذ عدد (206) مشروعًا خلال عامٍ من بدء مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية “مشروعك” بالمحافظة.

وأضافت بحسب بيانٍ صادر اليوم الإثنين، أن التكلفة الإجمالية تقدر بـ (15) مليون، و(25) ألف و(600) جنيه.

كما أضافت أن ساهمت المشروعات السالفة الذكر في توفير (294) فرصة عمل.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن المشروعات التي تم إنجازها جاءت مابين ” (140) مشروع تجاري، (28) مشروع صناعي، (7) مشروعات زراعية، و(31) مشروع خدمي”، وذلك بتمويل من البنك الأهلي المصري، بنك ، بنك التنمية والائتمان الزراعي، بنك القاهرة، وبنك الإسكان والتعمير .

وأضاف أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية “مشروعك”، يعمل على خفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل للشباب، وتهيئة الظروف لعمل مشروعات صغيرة ومتنوعة مما يُسهم في خلق جيل جديد من المستثمرين الصغار.

كما يعمل “مشروعك”، على إشراك أكبر عدد من الشباب والنساء في التنمية من خلال المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر حتى يشعر كل فرد في المجتمع أن له دورًا حقيقيًا في التنمية.

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