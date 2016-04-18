تحرير 12 قضية تموينية متنوعة فى حملة بأسوان

أجرى ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسوان اليوم حملة بنطاق المديرية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والصحة والتموين مدعومة من إدارة قوات الأمن بأسوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان
>
وأسفرت الحملة عن ضبط 12 قضية تموينية متنوعة، تضمنت الجهود تحرير 4 قضايا بسبب عدم الإعلان عن قوائم أسعار السلع المعروضة وكذلك تحرير قضيتين لعدم وجود قيد بالسجل التجارى وتحرير قضيتين لعدم وجود تراخيص خاصة بنشاط المنشأة.
وأسفرت الجهود أيضا عن ضبط 4 قضايا لعدم حمل العاملين والمسئولين شهادات صحية وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.
>ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان
>